Za dobu, co v Kutné Hoře žiju a remcání na mrtvé město bez života slýchám, jsem už ale stihla vypozorovat jednu věc. Nejvíc po životě volají ti, co ho v jedné větě zároveň dusí. Jsou to přesně ti křiklouni, co křičí, ale ve skutečnosti nejenže žádnou změnu nechtějí, ale navíc nepřijdou s žádným pozitivním nápadem či myšlenkou. Raději budou volat z panelákových oken, jak by bylo kdyby, ale nad konáním festivalu Creepy Teepee a podobných akcí, které právě nezapadají do maloměstských škatulek, se budou křižovat jak Jidáš na Škaredou středu.