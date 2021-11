Máme tu podzim, který je kromě barevného listí na stromech, ranní jinovatky a námrazy na sklech aut v něčem nápadně podobný tomu předchozímu. Nakažených koronavirem pomalu, ale jistě přibývá a s návrhy zpřísnění protiepidemických opatření přichází staronový ministr Adam Vojtěch. Ten už sice jednou odstoupil, aby se letos znovu vrátil, přesto je kompetentní nabízet vládě návrhy řešení.

Kolik už jich tu bylo a kolik z nich fungovalo? Kontrole bezinfekčnosti u hostů v restauracích se majitelé gastropodniků stavěli na zadní už před pár měsíci a i když Vojtěchův návrh neprošel, je to vlastně jedno. Kolik z nás má osobní zkušenost s tím, že by ho někdo někdy v hospodě kontroloval – ať už kvůli nasazenému respirátoru, když zrovna nejí či nepije, nebo kvůli nějakému pseudopotvrzení?

Podobné to bylo, je a bude i s respirátory na pracovišti nebo v kině. V práci je ve většině případů jen na zaměstnancích, jak se dohodnou, takže ho zkrátka nenosí. Stejně jako diváci v kině hned, jakmile se zhasne. Nejinak tomu bude i s kontrolou bezinfekčnosti v restauracích, kde má pracovníky hygieny nahradit personál hospody. Nebude si chtít dobrovolně po tak dlouhém lockdownu vyhánět hosty. A tak se tu přivře oko, tu udělá rychlý a naprosto o ničem vypovídající samotest, a hotovo.

Jestli má budoucí vláda nějaké lepší řešení a nástroje, se teprve ukáže. Každopádně už by to měla být ona, kdo přináší návrhy a řešení. Adam Vojtěch ať už to dělá ve Finsku.