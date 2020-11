Ve středu 18. listopadu se do škol vrátí žáci prvních a druhých tříd a ředitelé berou tuto zprávu většinou s povděkem. Je jasné, že distanční výuka při sebevětší snaze rodičů a dětí tu prezenční nemůže nahradit. Ti nejmenší přímý kontakt a pravidelnost potřebují, a to si uvědomují nejen ředitelé či učitelé, ale i sami rodiče.

Josef Rod, redaktor Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Josef Rod

S čím ovšem už tolik nesouhlasí je povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve školských zařízeních. „Rozhodně s výukou s rouškami nesouhlasím, ale beru alespoň jako přínos, že děti do školy mohou chodit a učit se s učitelkou,“ sdělila například maminka jednoho z prvňáků Veronika Bláhová. S rouškami rozhodně nesouhlasí ani maminka druháka Filipa Lucie Novotná. „Nelíbí se mi to. Dusí se v nich a bolí je z nich hlava. Pokud mají jít do školy, tak bez roušek, nebo ať zůstanou na distanční výuce,“ myslí si.