KOMENTÁŘ: Nejhorší retro je v hlavách lidí

Známe to všichni. Při návštěvě některých institucí se občas nelze zbavit pocitu, že jsme se právě díky stroji času ocitli o pár desítek let zpátky, v době, kdy otěže státu držel mocný soudruh a nic nebylo nemožné, přesto všechno problém. Retro stylu, který začíná na chodbách pověstnými nástěnkami a končí nepříjemnou úřednicí s účesem z osmdesátých let, by se člověk za normálních okolností spíše pousmál. V době covidové je to ale spíše k pláči.

Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Pilcová. | Foto: archiv Hany Pilcové

A tak se na náš úřad sice zcela „moderním“ způsobem můžete kvůli vyřízení dokladů a dalších náležitostí objednat on-line, jinak nebudete obslouženi, tím však jednadvacáté století, zdá se, končí. Chodby plné zmatených lidí, z přepážky ve druhém patře, pokud nemáte hotovost, vás pošlou zaplatit kartou na pokladnu do přízemí, přičemž musíte doklad o tom, že jste zaplatili donést zpět do patra druhého, jinak vám požadované změny nezadají do systému. KOMENTÁŘ: Sociální sítě potvrzují, že platí 'mlčeti zlato' Přečíst článek › Mezitím vám propadne váš on-line čas na vyřízení dokladu, pro které ale bylo nezbytné absolvovat výše uvedené kolečko. Takže na řadu místo v půl přijdete v celou a mezitím sedíte na té chodbě plné lidí. Sami jste už pár kapének do vzduchu také poslali, rouška ne rouška, druhé patro dvakrát v zimní bundě dá zabrat a ochranu nosu a úst je na žmach. Ať žije zdravý rozum a jednadvacáté století. Start systému vakcinace se stal pomstou státu na seniorech Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu