KOMENTÁŘ: Někdy stačí jen málo

Když se chce, tak to jde, říkávala moje babička docela často. Jako malá jsem tomu úplně nerozuměla, často jsem chtěla. A hodně. Ale ono to nešlo. Jako větší už jsem začínala mít alespoň tušení, o čem to ta moje babička vlastně mluvila. A čím jsem starší, tím víc rozumím tomu, jak jednoduché to vlastně je. Někdy stačí nemyslet jen na sebe a nedělat věci příliš komplikovaně.

Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Kratochvílová. | Foto: Eliška Němcová

Tak nějak přistoupil ke svému vlastnímu zármutku i jeden dobrý Kutnohořsn, toho času zaměstnanec informačního centra, kterému zemřela milovaná psí seniorka. Místo vypisování srdceryvných statusů na sociální sítě se rozhodl pomoci. Jeho osmnáctiletá fenka totiž pocházela z kutnohorského psího útulku. A tak zvedl telefon a zavolal jeho vedoucímu, že by rád uspořádal pro opuštěné pejsky vánoční sbírku. Pak už stačilo jen vytvořit plakátek, vypustit informaci do světa a psí dobroty i další potřebné věci od dárců se začaly hromadit v informačním centru v Kutné Hoře. Tleskám. Příběh jako z pohádky nemusíme prožívat jen na filmovém plátně. Někdy stačí jen chtít.

