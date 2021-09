O tom, že bude téma čáslavské nemocnice pořádně žhavé ještě několik týdnů, jsem nepochybovala od samého začátku. Také jsem věděla, že zachovat si tvář, novinářskou čest a objektivnost bude v tomto případě těžší než kdy jindy. Že se ale defacto každý můj článek stane terčem „útoku“ ze všech možných stran, jsem možná až tak úplně nečekala.

Ozývat se začali staří známí i ti, které jsem nikdy neviděla. Všichni ale se společným záměrem: přesvědčit Pilcovou, že právě já mám tu pravdu a touhou vyprat to nejšpinavější prádlo druhé strany přes deníkovské stránky. Já i kolegové v Deníku ale chceme přinášet objektivní informace nejen o tomto tématu a nechceme se nechat jednotlivými protagonisty nechat zatahovat do jejich válek.

Možná to bude novinářsky těžké ustát a dopustím se chyb a omylů. Jako se to občas stane každému smrtelníkovi. Věřím, že pak nemusím skládat účty té či oné straně. Mluvit za nás by měly články v Deníku.

Napadá mně v této souvislosti jeden citát, který jsem pravidelně čítávala na zdi knihovny Klementina v Praze při svých vysokoškolských studiích. „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat." – Voltaire. Držme se toho.