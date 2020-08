"Druhý" Martin Suchánek se na městský úřad vrací jako ostřílený kovboj. Šéfoval tam totiž odboru správy majetku, ze kterého ale před pěti lety ne právě za přátelských okolností odešel. Následně se stal tajemníkem Městského úřadu v Poděbradech, aby odtud o pět let později ne právě za přátelských okolností odešel. A vydal se kam jinam, než zpátky na kutnohorský městský úřad, tentokrát jako hlava nejpomazanější. Tedy jako nový tajemník.

Nebyla by to ale Kutná Hora, aby všechno nebylo zahaleno podivnou rouškou tajemství a nesrovnalostí. A to člověka ubíjí. Nikdo na rovinu neřekne, proč vlastně současný tajemník odchází, nebo byl odejit. Že do důchodu je argument vhodný tak pro projíždějící turisty neznalé místních poměrů a obdivující krásy Barbory.

Nikdo na rovinu neřekne, že je zkrátka Martin Suchánek podle vedení města vhodný kandidát, „poděbradské“ potíže jsou jen nafouknutou bublinou a od 1. ledna se tak Kutnohořané mohou těšit na nového tajemníka. To se nejprve mlčí, pak se napíše jeden otevřený dopis, na něj otevřená odpověď, ze které ale stejně nic jasného není.

Z nástupu nového tajemníka je cosi jako případný nástup a argument, že sice jeho jmenování krajský úřad požehnal, jmenování starostou ale zatím neproběhlo. Těžko říct, co to má vlastně znamenat, jestli otevřenou odpověď nebo otevřená zadní vrátka pro případ, že budou lidé příliš prskat.