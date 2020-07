Radovat se předčasně. Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Nevím, kolik ještě slovních příměrů by mohlo vystihnout stávající situaci na Kutnohorsku. Možná ještě jeden: po bitvě je každý generál. Jedno z republikových ohnisek je v současné době na našem okrese a statistiky hygieniků se po víkendu zastavily na čísle těsně před padesátkou.

Opětovné nošení roušek v Kutné Hoře v sobotu 11. července 2020. | Foto: Deník / Michal Bílek

Po pátečním jednání krizového štábu v Kutné Hoře, kdy Krajská hygienická stanice Středočeského kraje znovu nařídila povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť, si nejeden občan na okrese žijící z vysoka odplivnul. A začal nadávat. Já to říkal, že to takhle dopadne, odložit roušky, to byl ale nesmysl století, povolit Sedleckou pouť nezodpovědnost hraničící s pokusem o obecní ohrožení. To já kdybych mohl, tak bych…