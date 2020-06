Nyní by se ale, zdá se, mohla situace opět obrátit. Některým lidem pomohla otevřít oči právě nařízená karanténa v souvislosti se šířením nového typu koronaviru. Dlouhé chvíle si totiž někteří krátili zvelebováním zahrádek. Na místech, kde ještě nedávno byl pěkně střižený trávník, se nyní nacházejí záhony s rostoucí zeleninou.

Někde dokonce realitní makléři evidují zvýšený zájem o pozemky, kde by lidé mohli v menším hospodařit. Že se na některých zahrádkách něco děje, potvrzují i prodejci dřevomateriálu - v kurzu jsou totiž nyní vyvýšené záhony.

Potvrzuje se tak staré známé rčení, že vše zlé je pro něco dobré. Dostali jsme jako společnost několik týdnů na to, abychom výrazně zpomalili, nadechli se a pochopili naše priority. A navíc to, co si vypěstujeme, přece chutná vždy nejlépe.