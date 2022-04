Kdyby nebyly ukotveny v těžkém stojanu, myslela bych si, že jde o vtípek nějakého srandisty. Jenže o tenhle vtípek se tentokrát postaraly Technické služby Kutná Hora, a to jen o den dříve, než měl zákaz zastavení začít platit. Řidiči, kteří už tam měli auta zaparkovaná a byli nedej Bože mimo město, tak měli smůlu.

Nezvyklé množství značek na malém prostoru se objevilo v Puškinské ulici

Sladit to nešlo ani s blokovým čištěním, které v ulici následovalo jen o dva dny později a kvůli kterému je ulice zpravidla úplně prázdná. Finišer, stroj pro pokládku asfaltu, byl totiž volný jen v úterý. A tak v pondělí přistálo v Puškinské hafo značek. To proto, že ten finišer měl pracovat jen před vchody do zdejších bytových domů.

Všem to bylo jasné jako facka a jestli se finišer dostal všude, kam potřeboval, pracoval ve čtvrtek už v jiné ulici, zatímco Puškinská byla prázdná bez jediného zaparkovaného auta.