KOMENTÁŘ: Restart turismu v Čechách? Možná ne...

Chvíli to vypadalo, že na dovolenou Češi do zahraničí jen tak nevyrazí. Padaly odhady klidně i na dva roky domácích dovolených. Mnozí v tom viděli příležitost pro restart domácího turismu, kdy se po koronavirové pandemii vzpamatují domácí provozovatelé hotelů, penzionů a kempů. Jak to ale vypadá, společně s rozvolňováním opatření a možností cestovat má ale nejspíš domácí turismus smůlu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslava Jindrová

Pokud hovoříte s provozovateli kempů v Posázaví, kam se lidé vydávají tradičně stanovat a jezdit na vodu, koronavirus zkomplikoval sezónu hned dvakrát. Nejprve ji kvůli striktním opatřením zpozdil a teď kvůli rozvolněným opatřením lidé využívají možnosti cestovat do zahraničí. KOMENTÁŘ: Chaty nejsou k mání. A možná ani nebudou Přečíst článek › Půjdete na pár dní kempovat, nebo si půjčíte loďku na víkend? Bezesporu ano, ale takový výlet by lidé chtěli podniknout tak jako tak. Vyberete si to ale jako hlavní delší dovolenou, když už se cestovat může a jsou tedy možnosti, o kterých se před dvěma měsíci nemluvilo ani v těch nejoptimističtějších odhadech? Majitelé kempů na pomezí Kutnohorska a Benešovska se shodují – sezóna startuje později, vloni touto dobou bylo více lidí, nacházeli si k nám cestu častěji… Plné kempy? Zatím to tak nevypadá. O půjčování loděk ale zájem je Přečíst článek › V době koronaviru lidé podporovali své oblíbené restaurace tím, že si nechávali dovážet jídlo, chodili si do kaváren k okénku, aby lokální podnikatelé přežili. Možná by ještě chtělo pomoci i dalším segmentům. Třeba tím, že zvolíme ty domácí destinace. Byla by celkem škoda, kdyby se celé koronavirová podpora ukončila společně s tím, jak covid mizí ze zpravodajství.

