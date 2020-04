ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Zní to poměrně lákavě. Něco jako uhelné prázdniny. Je volno! No, je a není. Řada lidí může celkem klidně fungovat dále z prostředí home office; řeč je ale o takových, kteří takovou šanci nemají.

Současná krize a omezení z ní pramenící poměrně značně komplikují provoz prakticky všeho. Lidé v některých segmentech jsou bez práce už nějakou dobu, ekonomové odhadují obory, které budou následovat. Jen těžko můžete karanténu pojmout jako meditační a seberozvojovou dobu, když vám hrozí, že přijdete o práci, příjem a budete řešit, jak zaplatit základní existenci.

Co je vlastně v současné době dobře, se rozhoduje velmi těžko. Rozhodně je ale chyba vydávat současné zmáčknutí „pauza“ tlačítka za chvíli, za kterou můžeme být vlastně všichni rádi, protože se můžeme věnovat sami sobě.

To sice ano. Ale bez peněz, což je teď pro mnohé reálná hrozba, to asi úplně nepůjde. Nazvěme to tedy trefněji: jako dobu, kdy se zatnutými zuby je nutné přečkat to nejhorší. Na seberozvoj bude čas potom.