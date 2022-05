Co naplat, na slavnou historickou gotickou slavnost si holt diváci ještě rok počkají. Je to sice škoda, ale na druhou stranu žádná tragédie.

Naskočit po dvou letech pandemie do organizování velkých akcí není vždy tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Někteří jsou ale jiného názoru, všechno znají, všude byli a všechno by udělali nejlépe. To mě nikdy nepřestane udivovat a fascinovat zároveň.

Královské stříbření Kutné Hory se letos opět neuskuteční. Nejsou na něj peníze

Jen doslova pár desítek minut poté, co se na sociálních sítích zpráva o nekonání Královského stříbření objevila, spustila se velká vlna diskuse a mnozí byli se vším hotovi dřív, než stačili použít šedou mozkovou. Protože jinak by jen těžko mohli vypustit z úst, respektive klávesnice, taková moudra jako „hlavně, že máme miliony na skatepark“ či "pro Ukrajince je peněz dost".

Počítat hrušky a jablka dohromady je vždy cesta do pekel a ne ke správnému výsledku.