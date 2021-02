Po střetu zůstala Škoda Fabia ležet na střeše, Ford skončil v příkopu. „Dechová zkouška u řidiče vozidla Škoda naměřila pozitivní hodnoty ve výši 2,4 promile alkoholu v dechu,“ doplnila mluvčí.

O moc méně v dechu neměl ani třiačtyřicetiletý muž ve Zruči nad Sázavou. Tomu se zase podařilo narazit do oplocení domu, do dopravní značky a poté do vzrostlého smrku, který nárazem zlomil.

„Řidič po dopravní nehodě vystoupil z vozu a zastavil projíždějící hlídku městských strážníků, které se přiznal, že před jízdou požil alkohol. U řidiče byla dopravní hlídkou provedena odborná dechová zkouška, která byla pozitivní s hodnotou 1,64 promile alkoholu v dechu,“ popsala případ Vendulka Marečková.

To sedmadvacetiletý muž u Slavošova před jízdou sice pil jen „málo“, za to se při jízdě „potkal“ s divokým prasetem. To po střetu s jeho vozidlem odběhlo do lesa. „K dopravní nehodě došlo na pozemní komunikaci v katastru obce Slavošov. Dle vyjádření řidiče mu do jízdní dráhy vběhlo divoké prase. Řidič údajně nemohl střetu zabránit a došlo k nárazu, po kterém zvíře zůstalo ležet mimo vozovku,“ uvedla Vendulka Marečková.

O sraženém divokém praseti byl vyrozuměn myslivec, to ale ještě před jeho příjezdem odběhlo do přilehlého lesa. U řidiče byla provedena odborná dechová zkouška, která byla pozitivní s hodnotou 0,36 promile alkoholu v dechu.