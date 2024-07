Resuscitace muže byla v dané chvíli úspěšná. „Lékař ho zaintuboval, napojil na umělou plicní ventilaci a následně došlo k transportu vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Hradci králové,“ sdělila Monika Nováková.

Další zprávy od policejní mluvčí Vlasty Suchánkové však veškeré naděje zhatily. „Srážka s osobním automobilem skončila pro cyklistu fatálně. Zemřel po převozu do nemocnice,“ uvedla Vlasta Suchánková s tím, že příčinami, okolnostmi a mírou zavinění nehody se budou zabývat policisté z kutnohorského dopravního inspektorátu.

V krátké době je to už druhá smrtelná nehoda na Kutnohorsku a třetí letošní. A to se ještě do této policejní statistiky nezapočítává pondělní tragédie na železnici.