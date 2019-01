Kutná Hora - Ke srážce cyklisty a chodkyně došlo dnes v 10 hodin v ulici Táborská v Kutné Hoře.

Převoz pacienta vrtulníkem. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Horské služby

„Podle předběžných informací jel cyklista z kopce dolů, kde se srazil s chodkyní," uvedla mluvčí kutnohorské policie Vendulka Marečková.

Na místo byl okamžitě povolán lékař ve voze rendez-vous a dvě rychlé zdravotnické pomoci z Kutné Hory. Do akce byl vyslán i zdravotnický vrtulník a z Prahy a posléze i z Jihlavy. „Pacient utrpěl poranění hlavy. Musel být dokonce připojen na umělou plicní ventilaci. Posléze jej pražská letecká záchranná služba transportovala do Ústřední vojenské nemocnice Praha," uvedla tisková mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová. „I pacientka utrpěla zranění hlavy. Ji letecká záchranná služba z Jihlavy transportovala do nemocnice na Vinohradech," dodala Petra Effenbergerová.

Jak k celé situaci došlo, zda cyklista chodkyni přehlédl na přechodu či naopak, je není předmětem policejního vyšetřování.