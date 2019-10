"Osoba v autě utrpěla těžká zranění. Po intenzivní lékařské péči na místě, připojení na umělou ventilaci a uvedení do umělého spánku byla letecky transportována do Vojenské nemocnice ve Střešovicích," uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Podle kutnohorských dopravních policistů se jednalo o mladíka ročníku narození 1997. "Do lavičky na pěší zóně narazil z dosud nezjištěných příčin. Alkohol byl na místě vyloučen. Jednou z možných příčin nehody je zdravotní indispozice, to ale ukáže až další šetření. Nikdo další na místě zraněn nebyl," uvedl šéf kutnohorského dopravního inspektorátu Patrik Kraus.

Prakticky okamžitě po zveřejnění fotografie nehody na sociálních sítích se rozjely spekulace o tom, co vlastně bylo příčinou nehody v místě, které je určené výhradně pěším. Podle jednoho z nich měl mít řidič za volantem záchvat, způsobený blíže nespecifikovanou zdravotní indispozicí.

K nehodě se prostřednictvím sociální sítě vyjádřila i majitelka zemřelého psa: „Zabil mi psa, o milimetry málem zabil i mě. Já tam stála a málem jsem to odnesla. Ani nevíte, co to je za šok a psychické problémy, když to jede proti vám a nevíte, co máte dělat. Kdo mi vrátí psa, který byl tak neskutečně hodný.“