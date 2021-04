Bylo to dvě hodiny před nedělním polednem v osadě Přívory u Všetat na Mělnicku, kde hlídka dopraváků chtěla přijíždějícího motorkáře zastavit k silniční kontrole. Ten však ze zatím nejasných příčin stroj takzvaně položil – a motorka sunoucí se po asfaltu srazila policistu. Způsobila mu vážné zranění, které si vyžádalo transport do střešovické nemocnice v Praze. Vrtulníkem a s napojením na plicní ventilaci.

Zda se muž za řidítky policistů lekl a zazmatkoval, nebo měl jeho pád jinou příčinu, ukáže teprve další šetření. Jisté je zatím jen to, že motocyklista ročníku narození 1976 nebyl pod vlivem alkoholu; to vyloučila dechová zkouška. Podrobit se jí řidič mohl na místě – sám utrpěl jen úraz lehčího charakteru: do mělnické nemocnice byl převezen se zhmožděním ramene.

Nehod s účastí motorkářů policisté za první tři měsíce roku zaznamenali dvě desítky – přičemž podle informací vedoucí oddělení tisku a prevence středočeské policie Vlasty Suchánkové letos již dva motorkáři při nehodách v kraji zemřeli. Truxa dále připomněl 13 lehkých zranění – a také dva jezdce pod vlivem alkoholu.

„Motorkáři jsou právě ti účastníci silničního provozu, kteří jsou mnohem více zranitelní, nechrání je konstrukce automobilu, bezpečnostní pásy a musejí se spoléhat pouze na kvalitní oblečení, rukavice, boty, chrániče páteře a kloubů, další vybavení – a především pak helmu, která je pro jízdu na motorce povinná a zároveň i nesmírně důležitá,“ zdůraznil policejní mluvčí. S poznámkou, že motorkáři jsou společně s chodci a cyklisty nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. A s dodatkem, že případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí často těžkým zraněním; někdy dokonce i smrtí.

Na to by měli motocyklisté pamatovat pokaždé, když usedají na svůj stroj. A Truxa připomíná, že před každou jízdou je třeba také zkontrolovat kondici motorky: stav pneumatik včetně tlaku, obhlédnout těsnost motoru i tlumičů. A policejní mluvčí motorkářům připomíná, že na bezpečnost je ideální pamatovat už v obchodě. „Oblečení na motorku vybírejte s reflexními prvky; pokud jimi vaše oblečení vybaveno není, můžete použít doplňkové reflexní prvky, jako jsou například reflexní kšandy, protože je velmi důležité být na silnici vidět,“ radí.

Policejní rady pro motocyklisty

- Nejezděte riskantně a nepřiměřenou rychlostí. Rychlost musíte vždy přizpůsobit svým řidičským schopnostem a zkušenostem, stavu a povaze vozovky, hustotě provozu a počasí.

- Motorka má brzdnou dráhu delší než automobil (při rychlosti 100 km/h je brzdná dráha 83 metrů, při rychlosti 200 km/h je brzdná dráha 280 metrů)!

- Na motorce je nutné mít při předjíždění dostatečný boční odstup od automobilu – a nikdy nepředjíždět na nepřehledných místech.

- Vždy si nechávejte dostatečný rozestup od ostatních vozidel a buďte vždy připraveni brzdit.

- Dávejte pozor na nečekané překážky na vozovce.

- Při jízdě buďte neustále ve střehu a plně se věnujte řízení; chvilka nepozornosti by mohla mít fatální následky.

- Sledujte situaci na silnici i ve zpětném zrcátku, ale také vedle sebe.

- Buďte na silnici vidět – vybavte se reflexním oblečením nebo prvky.



Zdroj: Pavel Truxa, mluvčí středočeské policie