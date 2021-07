Dvě tragédie spojené s tonutím, kdy od zdravotníků bohužel převzali práci na dalším řešení případů policisté, se během nedělního odpoledne odehrály ve středních Čechách. Nejprve se na Kutnohorsku utopila žena v zahradním bazénu, vpodvečer nepřežil mladší muž koupání v přírodní nádrži v místě někdejšího vápencového lomu se zákazem vstupu na Berounsku. Oba pacienty se záchranáři snažili oživit - resuscitace však úspěšná nebyla.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS Středočeského kraje

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje se následně obrátila na veřejnost prostřednictvím sociálních sítí. „Dejte na sebe a své blízké u vody pozor – a buďte opatrní,“ vybízí prostřednictvím facebooku. S tím, že k hlavním zásadám patří neskákat do neznámé vody a nechodit do vody rozehřátí. Zdravotníci varují, že obzvlášť opatrní by měli být u vody být kardiaci, epileptici či lidé s vysokým krevním tlakem – ale vůbec všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním.