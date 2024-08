K dopravní nehodě zaviněné mikrospánkem došlo ráno v půl čtvrté. Nákladní vozidlo značky Renault mířilo do skladů společnosti Lego u Nehvizd, ale jeho jízda skončila v mírném stoupáním před odbočkou na Hlízov.

Provoz na vytížené silnici I/38 karambol výrazněji nezkomplikoval. Kolony se vytvořily hlavně až při vyproštění kamionu z příkopu.

Ke zranění nedošlo, dechová zkouška na alkohol byla negativní a pokuta pro řidiče činila od Policie ČR 1500 korun.

● Mikrospánek je krátká epizoda spánku, která může trvat od několika desetin sekundy až po 30 sekund. Během této doby člověk nevnímá žádné vnější podněty jako jsou zvuky nebo vizuální vjemy.

● Hlavní příčiny mikrospánku je nespavost a obstrukční spánková apnoe (OSA), která se projevuje chrápáním a zástavami dechu během spánku. Mikrospánku často předchází snížená pozornost, ospalost a únava.

● Mikrospánek se nejvíce dotýká lidí, kteří jsou spánkově deprivovaní nebo vykonávají monotónní práci. Jde například o řidiče, piloty, pacienty trpící narkolepsií, lidi pracující na směny.

● Podle lékařů patří mezi nejvíce ohrožené skupiny muži do 26 let, a to z důvodu častého nedostatku spánku.

● Sklony k mikrospánku u ospalých řidičů potvrzuje také experiment Toryho Bellaci a Kary Byronové, kteří testovali pozornost po probdělé noci vůči opilým řidičům. Během testů dokázali, že ospalost je při řízení nebezpečnější než opilost.

