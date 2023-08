/FOTOGALERIE/ Tragický konec měl v pátek 4. srpna po 14. hodině čelní střet dvou vozidel na silnici II/125 mezi Kácovem a Tichonicemi. K dopravní nehodě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému, potřeba byly dokonce dva vrtulníky.

Tragická dopravní nehoda na silnici II/125 mezi Kácovem a Tichonicemi. | Foto: Policie ČR

„Dvaapadesátiletá řidička osobního automobilu Renault Megane, která vezla dvě nezletilé děti, přejela na cestě z Kácova k dálnici D1 z neznámých důvodů do protisměru, kde narazila do protijedoucí dodávky Mercedes Vito," popsala karambol policejní mluvčí Michaela Richterová.

Následky čelního střetu byly tragické, neboť čtyřiapadesátiletý řidič dodávky na místě zemřel. Zranění dalších tří účastníků dopravní nehody označila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková za vážná.

„Jeden nezletilý utrpěl těžká mnohočetná poranění, po ošetření byl transportován letecky do Fakultní nemocnice Motol v Praze. Druhá nezletilá osoba se středně těžkým poraněním - zlomená klíční kost, zhmoždění dolní části břicha - byla po ošetření převezena sanitkou do pražské Thomayerovy nemocnice. Třetí pacientka se zlomenou stehenní kostí, bolestmi břicha a pánve byla transportována letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze," vyjmenovala Monika Nováková.

Menší požár v motorové části osobního vozu zlikvidovali kácovští dobrovolní hasiči dvěma ručními hasicími přístroji ještě před příjezdem profesionálních kolegů. Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, který hasiči zasypali sorbentem. Zároveň asistovali posádkám zdravotnické záchranné služby při ošetřování zraněných.

Vzhledem k tragickým následkům nehody probíhalo vyšetřování za účasti dopravní a kriminální policie, využit byl i dron. Silnice byla celou dobu uzavřena a jezdilo se po vedlejších komunikacích přes okolní vesnice. Po došetření události hasiči pomohli s naložením havarovaných vozidel na odtahové služby a uklidili vozovku.

Podle policejních statistik by se na Kutnohorsku mělo jednat o třetí tragickou dopravní nehodu v letošním roce. Její okolnosti a míra zavinění zůstávají nadále předmětem zkoumání dopravních policistů.