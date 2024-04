Podle vyšetřování dopravních policistů řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, na žulových kostkách uvedl vozidlo do smyku, následně najel na chodník a do schodů u přilehlé nemovitosti a čelně narazil do lampy, kterou přelomil.

„Na jednání řidiče neměl alkohol vliv, dechová zkouška byla negativní,“ doplnila policejní mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že manévr se obešel bez zranění. Chybět nemohla pokuta.