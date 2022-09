Před půl šestou vyjela mimo vozovku, kde narazila do valu silničního příkopu se stromy, 85letá řidička Škody Fabia. „Vážně zraněnou ženu transportoval záchranářský vrtulník do nemocnice, kde později bohužel zranění podlehla,“ informovala policejní mluvčí Michaela Richterová.

K nehodě došlo u obce Tupadly na rovném a přehledném úseku, upřesnila. „Příčina havárie je předmětem dalšího šetření,“ konstatovala. V podobných případech bývají pro policisty podstatné závěry pitvy, které napoví, zda podíl na nehodě nemohly mít třeba akutní zdravotní obtíže, které případně zasáhly do řízení. Zkušenost ukazuje, že to se zcela neočekávaně a bez jakéhokoli předchozího varování může přihodit i podstatně mladším šoférům. Příčina nehody a její okolnosti však mohly být i zcela jiné; více by mělo ukázat šetření kutnohorské policie.

Případný vliv zdravotních komplikací nelze předběžně vyloučit ani v případě střetu dvou aut, k němuž došlo krátce po sedmé večer na silnici mezi Čáslaví a obcí Církvice. „Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté,“ poznamenala mluvčí policie. Podle slov Richterové prvotní šetření napovídá, že 63letý řidič automobilu Volkswagen Polo, který jel ve směru od Havlíčkova Brodu, z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru – a střetl se levým rohem vozu s protijedoucím BMW.

Řidič volkswagenu zemřel na místě; snahy záchranářů o resuscitaci nebyly úspěšné. V bavoráku, kde seděli tři lidé, utrpěli zranění řidič a spolujezdec na zadním sedadle; sanitkou byli převezeni do nemocnice v Čáslavi. Další spolujezdec vyvázl bez zranění. „Okolnostmi nehody a její příčinou se zabývají kutnohorští kriminalisté, kteří u zemřelého řidiče nařídili soudní pitvu pro přesné zjištění příčiny smrti,“ uvedla policejní mluvčí.