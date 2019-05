Informaci o úmrtí přinesla policie na twitterovém účtu krátce před druhou hodinou. „Účastníky dopravní nehody jsou dvě nákladní vozidla, z nichž jedno převáželo vojenskou techniku, a autobus Vězeňské služby ČR. Na místě jsou policisté, kteří odklání dopravu. Odstranění následků bude podle odhadu trvat několik hodin a silnice ve směru na letiště bude uzavřena,“ dodali mluvčí krajského ředitelství Tomáš Hulan o chvíli později na sociální síti.

„Policie až do odvolání zajišťuje odklon nákladních vozidel z D1 na Jižní spojku a dále na D8,“ informoval o dalším dopravním opatření v souvislosti s touto nehodou policejní twitterový účet.

U požáru autobusu na Pražském okruhu v oblasti Řeporyj zasahují dvě jednotky hasičů. pic.twitter.com/AtnJnzm0eO — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) May 2, 2019

Hasiči dostali požár po necelé půlhodině pod kontrolu pomocí několika proudů vody. Zasahovaly nejprve dvě jednotky, poté hasičský záchranný sbor posílil ještě o další tři jednotky. Hasiči museli zasahovat v dýchací technice. „Do péče záchranářů jsme předali několik osob. Na místě je i vrtulník letecké záchranné služby. Stále probíhá dohašování požáru a kontrola skrytých ohnisek termokamerou. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Nikdo z vězňů neutekl

Zdravotnické operační středisko vyhlásilo traumaplán, který skončil ve 14:25. Na místo děsivě vypadající nehody zamířil také speciální vůz Atego a několik sanitek. Jak uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová, čtrnáct osob bylo zraněných - těžce zraněnou ženu transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, středně těžce zraněného muže přijali v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Lehce zranění jeli vozem Atego do střešovické nemocnice a do Motola. „Jeden člověk je mrtvý,“ potvrdila mluvčí Poštová.

Aktualizace II: Traumaplán ukončen 14:25, všichni pacienti jsou na cestě do nemocnic. Nejvážněji zraněná Ž letecky do FNKV, středně těžce zraněný M do ÚVN, vůz Atego odvezl 8 lehce zraněných do ÚVN, do FNM odvezeni 4 lehce poranění. — ZZS HMP (@zzshmp) May 2, 2019

Média píší, že v případě vězeňského autobusu šlo o dálkovou eskortu, ale nikdo z devíti odsouzených vězňů neutekl. Podle informací Pražského deníku ještě před půl třetí na místo vyjely vězeňské dodávky, které by měly trestance naložit zpět. Autobus podle vyjádření mluvčí Petry Kučerové vezl ještě deset příslušníků Vězeňské služby ČR. „Můžeme potvrdit úmrtí jednoho našeho příslušníka,“ sdělila mluvčí Kučerová pro Blesk.cz.

Válečné tanky jely na oslavy do Plzně

Týdeník policie uvedl, že nákladní automobil převážel na oslavy konce druhé světové války do Plzně dva historické tanky. Muzeum obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku smutnou zprávu potvrdilo na oficiálních facebookových stránkách: „Při nehodě částečně shořel náš americký M-36 Jackson, který se měl účastnit oslav osvobození Plzně. Za ním naložený Stuart by neměl být tolik poškozený. Upřímnou soustrast příbuzným zemřelého účastníka nehody.“

Podle policie bourala celkem tři vozidla - třetí bylo osobní auto. Pražský okruh byl směrem na D1 částečně zprůjezdněn, avšak kolony se tvoří také na okolních komunikacích. Po třetí hodině celou situaci ještě zkomplikovala další nehoda - tentokrát na 4,5. kilometru brněnské dálnice ve směru z Prahy.