Čáslav - Dopravní nehodu dvou automobilů řešila policie v sobotu 16. února kolem 16. hodiny v Čáslavi. Auta se střetla na křižovatce ulic Pražská a Nad Budínem. „Čtyřiadvacetiletá řidička řídící automobil značky Audi A3 nerespektovala značku Dej přednost v jízdě a vjela do křižovatky ve chvíli, kdy po hlavní silnici jel automobil Volvo V40,“ popsala okolnosti nehody policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Řidička tedy narazila přední částí vozidla do boku projíždějícího Volva, které bylo vlivem nárazu uvedeno do smyku a odmrštěno do protisměru jízdy. Spolujezdkyně z tohoto vozidla utrpěla lehká zranění.