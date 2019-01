Čáslav - Policisté z dopravního inspektorátu šetří závažnou dopravní nehodu, která se stala v pondělí 9. října kolme páté hodiny ráno.

"Řidič nákladního vozidla značky Mercedes Sprinter, při jízdě po silnici číslo I/38 mezi obcemi Drobovice a Čáslav srazil jedoucího cyklistu v témže směru a z místa dopravní nehody odjel, aniž by se zajímal o zdravotní stav cyklisty nebo mu poskytl první pomoc," uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Policisté žádají touto cestou případné svědky události, řidiče pohybující se v této době v inkriminovaném místě nebo řidiče, který z místa ujel, aby kontaktovali dopravní policisty na telefonním čísle 974875250 nebo 974875251. Mohou svým svědectvím výrazně pomoci při objasňování tohoto závažného případu a jednání.





Při nehodě v Košicích nebyl naštěstí nikdo těžce zraněn

Košice - K dopravní nehodě došlo ve středu 11. října kolem šesté hodiny ráno v obci Košice. "Na silnici číslo III/12550 od obce Vysoká k obci Žandov se střetla vozidla značky Škoda Fabia a nákladní vozidlo složené z tahače a návěsu," uvedla kutnohorská policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Alkohol policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. Celková způsobená škoda je předběžně 110 tisíc korun. "Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření dopravních policistů," dodala Marečková.

Řidička nezvládla levotočivou začátku a sjela do příkopu

Malešov - K dopravní nehodě došlo v úterý 10. října po 12. hodině odpoledne u Malešova. "Třicetiletá řidička jela s vozidlem značky Toyota po silnici číslo II/337 ve směru od obce Polánka k obci Košice. Při projíždění levotočivou zatáčkou uvedla vozidlo do smyku a sjela do pravého silničního příkopu, kde s vozidlem narazila do vzrostlého stromu," řekla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Požití alkoholu před jízdou policisté u řidičky vyloučili provedenou dechovou zkouškou na místě. Žena byla převezena do nemocnice na ošetření, nikdo další zraněn nebyl. Způsobená škoda je předběžně 60 tisíc korun. "Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření," dodala Vendulka Marečková.

Zloděj v Žehušicích ukradl mixovací lopatu

Žehušice - Čáslavští policisté šetří případ krádeže mixovací lopaty, ke kterému došlo v Žehušicích od 7. do 9. října. "Neznámý pachatel vnikl na neoplocenou parcelu u křižovatky ulice Ke Křížku a ulice Školní a kde byl pracovní nástroj volně položený na šesti obrubách," uvedla kutnohorská policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Způsobená škoda je 70 tisíc korun.