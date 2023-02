Video: U Nových Dvorů se čelně srazila dvě auta. Na místě přistál vrtulník

„Jeden těžce zraněný muž, který byl po nehodě v autě zaklíněn, utrpěl poranění hlavy a břicha. Lékař mu musel zajistit dýchací cesty. Po ošetření byl převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Další dva zranění lidé měli pohmožděný hrudník – jednoho pacienta jsme převezli do kolínské, druhého do čáslavské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Krátce po 8. hodině byla silnice stále uzavřená. K události mířili policisté, kteří se místo nehody chystali zadokumentovat s pomocí dronu.

Podle policie alkohol na místě zjištěn nebyl.

Příčiny nehody jsou předmětem vyšetřování.