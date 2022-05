Jeden z policistů okamžitě běžel k nabouranému vozidlu, druhý informoval operační středisko a zdravotnickou záchrannou službu. Poté přiběhl kolegovi na pomoc i s defibrilátorem a zdravotnickým batohem.

Řidička osobního auta havarovala u Horek, skončila s těžkým zraněním v nemocnici

"Ve fabii, kterou střet s nákladním vozem převrátil na bok, byla zaklíněná řidička v bezvědomí. Jeden z policistů odstranil poškozené čelní sklo, aby se k ženě dostal a začal s poskytováním první pomoci a uvolněním dýchacích cest.. Po chvíli řidička nabyla vědomí a policisté spolu s dalšími svědky nehody začali řidičku z vozu vyprošťovat. Pod převráceným vozem, který museli společnými silami nadzvednout, měla totiž zaklíněnou ruku," popsala dramatické chvíle Suchánková.

Další zásadní krok provedli čáslavští hasiči. Pomocí hydraulických nůžek odstřihli střechu fabie, zraněnou řidičku vyprostili a předali záchranářům. Policisté neponechali nic náhodě a ještě zkontrolovali motorovou část vozidla, aby nedošlo k úniku provozních kapalin nebo k požáru.

Policistům, kteří zachránili život mladíkovi, poděkoval starosta Čáslavi

Tomáš Pilmann – 28 let, ve služebním poměru 9 let, mezi jeho záliby patří určitě rodina, motorka, ale také jeho práce - tedy služba u policie. V jeho případě se jedná o první záchranu lidského života.



Valter Müller – 31 let, ve služebním poměru 9 let. Rád tráví čas se svou přítelkyní, zajímá ho fotbal a i pro něho je práce u policie tím, co chtěl vždycky dělat. V jeho případě se jedná o druhou záchranu lidského života.