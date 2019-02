„Sedmapadesátiletý řidič vozidla značky Kia Rio při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace a uvedl vozidlo do bočního smyku. Vozidlo se následně stalo neovladatelné, přejelo přes levý jízdní pruh a sjelo vlevo mimo komunikaci do travnatého silničního příkopu. Tam narazilo pravou boční částí do kmene vzrostlého stromu. Vlivem nárazu se dále vozidlo přetočilo kolem osy a levou boční částí narazilo do svahu silničního příkopu,“ popsala průběh nehody Vendulka Marečková s tím, že naštěstí nedošlo ke střetu s jiným automobilem.

Jak dále uvedla, řidič požití alkoholu před jízdou přiznal, a tak mu byl na místě zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno další řízení motorových vozidel. Případ je nyní v šetření dopravních policistů. Úklid komunikace zajistila posádka profesionálních hasičů z Kutné Hory.