Mikrospánek se podepsal pod dopravní nehodu, k níž došlo v pondělí 23. prosince odpoledne ve Vítězné ulici v kutnohorském Sedlci. Řidič osobního automobilu značky Daihatsu tam při cestě směrem do centra města vyjel mimo silnici a havaroval.

Dopravní nehoda ve Vítězné ulici v kutnohorském Sedlci. | Foto: Policie ČR

"Šestašedesátiletý řidič dle svého vyjádření usnul a vyjel vpravo mimo komunikaci do prostoru travnatého pásu a chodníku, kde přední částí vozidla narazil do sloupu lampy veřejného osvětlení a pravou zadní částí vozidla do parapetu okna a zdi domu," upřesnila policejní mluvčí Vendulka Marečková.