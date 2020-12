Řidiče na Kutnohorsku potrápil sníh. Problém měly zejména kamiony

aktualizováno 3.12.2020





Do sněhové nadílky se probudili také řidiči na Kutnohorsku. Sníh zasypal komunikace již v průběhu noci na čtvrtek 3. prosince. Ačkoliv silničáři do terénu vyjeli, na silnicích to klouzalo hlavně kamionům a autobusům.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta