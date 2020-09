Nepozornost se nevyplatila řidičce ve Zruči nad Sázavou. Její nesoustředěnost odnesl zraněními muž přecházející přes přechod. „Dvaačtyřicetiletá žena řídila automobil značky Ford po třídě Osvobození. Dle svého vyjádření se řízení plně nevěnovala, což zapříčinilo, že narazila svým vozem do zadní části automobilu značky Suzuki, který právě zpomaloval před přechodem pro chodce, aby dal přednost přecházejícímu chodci,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Salčák

Vinou nárazu se Suzuki odrazilo do prostoru přechodu. Tam přední částí narazilo do chodce, který po střetu zůstal ležet na povrchu vozovky. „Zraněný chodec byl následně převezen do nemocnice,“ doplnila Marečková.