Řidička osobního auta havarovala u Horek, skončila s těžkým zraněním v nemocnici

Velmi vážné následky měla jízda šedesátileté ženy z Golčova Jeníkova. V úterý 8. března odpoledne řídila své vozidlo značky Citroën a jela po silnici I/38 od obce Horky ve směru na Golčův Jeníkov. „Z dosud nezjištěných příčin nejprve přejela do protisměru, kde narazila do směrového sloupku a následně ještě havarovala do stromu,“ popsal mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Ilustrační foto | Foto: Deník