Sníh řidiče na Kutnohorsku nezaskočil. Policisté neřešili žádnou dopravní nehodu

/FOTOGALERIE/ Také Kutnohorsko se v pondělí 8. února probudilo do nové zásoby sněhu. Ačkoliv to na silnicích po ránu vypadalo hrozivě, až do odpoledne neměli policisté hlášenou žádnou nehodu. „Dopravní policisté neřešili v souvislosti s počasím až do pondělního odpoledne žádnou dopravní nehodu,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková s tím, že pokud k nějaké kolizi došlo, šlo pravděpodobně jen o 'ťukance'.

Zasněžené centrum Kutné Hory v pondělí 8. února 2021. | Foto: DENÍK/Hana Pilcová