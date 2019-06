V uvedené křižovatce mu nedal přednost řidič jedoucí v protisměru od Kolína, kdy v křižovatce těsně před ním odbočil na Vrdy. Za křižovatkou se na chvíli zastavil a poté z místa v zatím neznámém vozidle červené barvy odjel.

„Řidič vozidla Fiat Ducato se chtěl střetu vyhnout, a proto své vozidlo strhnul do protisměru, kde levou přední částí vozidla narazil do svodidel a byl vymrštěn předním oknem ven z vozidla na travnatý násep. Jeho vůz zůstal stát napříč na silnici a narazilo do něj BMW 530 DP 81 jedoucí ve směru od Kolína,“ popsala policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Řidič Fiatu Ducato byl letecky transportován do nemocnice, řidič a spolujezdkyně z vozidla BMW byli převezeni do nemocnice na ošetření.

Dopravní nehodou vznikla škoda na vozidle BMW ve výši 120 tisíc korun, na vozidle Fiat Ducato škoda ve výši 100 tisíc koruna a na svodidlech škoda ve výši 5 tisíc korun.