Náraz auta do stromu u Kutné Hory. Dítě transportoval do nemocnice vrtulník

Nakonec i vrtulník musel zasahovat u dopravní nehody, která se stala v neděli kolem půl třetí hodiny odpoledne u Kutné Hory na silnici č. 33354. Jednačtyřicetiletý řidič vjel do protisměru a následně havaroval do stromu. On i jeho spolujezdkyně byli zraněni. V autě bylo ještě dítě, které bylo transportováno vrtulníkem do Fakultní nemocnice Motol.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pech Karel