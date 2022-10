Středověcí mniši byli za života prolezlí červy. Hrozba číhala v zahradách

Van Beek nebyl podle britské BBC prvním archeologem, který podobné předměty objevil. Nebyl ani posledním. Badatelé našli obdobné artefakty na nalezištích v Japonsku, Egyptě, Indii a Americe. Tři byly nalezeny v New Yorku na místě tábora britské armády během americké války za nezávislost, jeden z nich byl vytvořen z mince. Další nálezy z jiných míst pocházejí z doby před čtyřmi tisíci lety.

Záhada starověkých „bzučáků“

Někteří archeologové se domnívali, že jde o knoflíky. Pro jiné to byla tkalcovská závaží, děrovaná keramika nebo prostě „různé nespecifikované předměty“. Van Beekovi však připomínaly něco jiného. „Vzpomněl jsem si, jak jsem si s podobnými předměty hrával v dětství. Provlékněte provázek otvory, pak provázek napněte a uvolněte a kotouče se roztočí,“ vysvětlil mechanismus hračky. Tyto předměty nazval tak, jak jim byl zvyklý říkávat v dětství - „bzučáky“ - a ve své teorii zašel tak daleko, že sám experimentoval s jejich vytvořením.

Zatímco hrstka předešlých badatelů také tušila, že by mohlo jít o hračky, jiní byli skeptičtí. Spoléhat se na vlastní vzpomínky z dětství a promítat vlastní, moderní zkušenosti do vzdálené společnosti se jim zdálo přinejmenším neakademické.

Záhada starověkých bzučáků je jen jednou z mnoha archeologických záhad spojených s dětskou hrou, která upozorňuje na mnohá úskalí jejího studia. Víme, že si děti hrály. Víme, že si často hrály s předměty. Ale další otázky, jako například se kterými předměty a jakým způsobem, zůstávají velmi obtížně zodpověditelné.

Pochopení toho, jak si děti hrály, je však důležité i proto, že se dostává k jádru desítky let staré debaty: co dětství pro minulé generace skutečně znamenalo. Pokud tedy vůbec něco znamenalo.

Děti jako malí dospělí

V 60. letech 20. století francouzský amatérský historik Philippe Ariès vyslovil teorii, že po většinu historie, kdy byla dětská úmrtnost příliš vysoká na to, aby rodiče do svých potomků investovali příliš citů a prostředků, se k dětem přistupovalo jako k miniaturním dospělým. Tento přístup se aplikoval i na hru. Ariès píše, že po dosažení kojeneckého věku už děti neměly k dispozici hračky a hry určené přímo pro ně. Místo toho si hrály se stejnými předměty jako dospělí.

Ačkoli vědci většinu Arièsovy teorie smetli ze stolu, mnohé z jeho názorů dále rezonují. Archeologové, zejména ti, kteří se zabývají dětstvím, se však brání. A hlavní základ jejich argumentace souvisí s mnohými poznatky právě o dětských hrách.

„Příliš často se říká, že lidé dřív nevnímali dětství jako zásadní období pro to, dávat najevo cit, že dětství bylo životním obdobím, které je třeba co nejrychleji překonat, aby se člověk stal dospělým, a pak už plně 'existoval',“ říká profesorka klasické archeologie a dějin umění na švýcarské univerzitě ve Fribourgu, vedoucí projektu Locus Ludi o řecko-římských hrách a spolueditorka připravovaného svazku o antických hrách, který vyjde v září 2022, Véronique Dasenová.

„To ale není pravda. V dětech je něco zvláštního a tuto zvláštní hodnotu odhaluje jejich záliba ve hře. A dospělí to rozpoznali i tehdy.“

Jedním z problémů je, že historicky bylo dětství akademiky spíše ignorováno. „Dětský svět byl z archeologického výzkumu vynechán,“ napsala archeoložka Grete Lillehammerová ve svém zásadním díle A Child is Born: The Child's World in an Archaeological Perspective z roku 1989. „Jen málo archeologů se tímto tématem zabývalo nebo mu věnovalo pozornost, natož aby o něm někdy uvažovali jako o hlavní oblasti zájmu,“ stojí v knize.

To však neznamená, že děti nebyly ceněnou součástí komunity, nebo že neexistovaly specifické aktivity a předměty primárně určené dětem. Svědčí o tom dokonce i etymologický důkaz: starořecké slovo dítě znamená „někdo, kdo si hraje“. A někteří filozofové popisují dětství jako specifickou životní etapu, jejímž středobodem je hra.

Určit, jak a s čím si děti hrály před dvěma, pěti nebo dokonce pětadvaceti tisíci lety však vyžaduje jak důkladný výzkum, tak i trochu kvalifikovaného odhadu.

Přetrvávající otázky

Většina herních pomůcek byla pravděpodobně vyrobena z přírodních materiálů, jako je dřevo nebo sláma, což znamená, že se pravděpodobně nedochovaly. Ale i tváří v tvář trvalejším archeologickým důkazům zůstávají problémy.

Jedním z nejdůležitějších vodítek, podle kterého archeologové určují, co je předmět zač a jak se používal, je kontext. Pokud je pohár nalezen v části domu, kde jsou také talíře a lžíce, mohou vyslovit hypotézu, že sloužil k servírování nebo konzumaci nápojů. Pokud se však tentýž pohár najde v hrobce vedle šperků a amuletů, mohl být vyroben pro dekorativní nebo rituální účely.

V případě hraček může být kontext ještě nevyzpytatelnější. Děti si hrají všude, nejen na předem vymezených místech. To, že je předmět vykopán v kontextu, který si spojujeme s dospělými, neznamená, že si s ním nikdo nehrál. Některé hračky mohly být předměty pro dospělé, které používaly i děti. Představte si, že byste dali batoleti hrnce a pánve, aby s nimi bouchalo. Kdyby tyto předměty našel archeolog za dva tisíce let, mohl by je identifikovat jako nástroje na vaření, nikoli jako předměty, kterými dvouleté dítě strávilo nespočet hodin radostným boucháním.

Na druhou stranu, i když je předmět vykopán v kontextu spojovaném s dětmi, například v dětském hrobě, neznamená to, že si s ním vždy hrály. Mohl mít obřadní nebo náboženskou funkci. Situaci také komplikuje fakt, že minulé kultury se od naší značně lišily.

Například takové panenky. Stejně jako bzučáky byly po celém světě objeveny miniaturní ženské figurky. Zdá se, že někteří starověcí autoři dokonce popisují dívčí hry, které by mohly odpovídat našim dnešním panenkám. Příkladem vyvolávajícím otázky mohou být například terakotové panenky nalezené v Řecku.

Většina badatelů se shoduje na tom, že tyto typy panenek byly používány pro specifické obřadní funkce, například jako součást přechodového rituálu před svatbou nebo během svatebního obřadu.

Na druhou stranu mohla mít tatáž panenka dvojí využití. „Máme tendenci rozdělovat sakrální a normální. Ale tehdy se to nedělalo. Bylo to všechno integrované. Neexistovalo oddělení těchto dvou světů,“ řekl jeden z vědců.

Jako skládání puzzle

Jak tedy mohou mít archeologové a historici skutečnou představu o tom, s čím si děti hrály? V některých případech existují literární záznamy. Dále jsou zde ikonografické důkazy. Například ilustrace zobrazené na vázách, náhrobcích a reliéfech. Na jednom z nich si chlapec hraje s chrastítkem. Starověká řecká chrastítka byla tak oblíbená, že měla dokonce výrobní středisko na ostrově Kypr.

Jeden sociokulturní antropolog například našel desítky paralel mezi hračkami dětí v současné Africe a v řeckém a římském starověku. Pokud předpokládáme, že dnešní děti jsou jako děti před třemi tisíci lety, mohly by tyto paralely osvětlit některé archeologické záhady, jako jsou terakotové miniatury zvířat nalezené v dětských hrobech ve starém Řecku a Římě, které jsou často interpretovány jako symbolické. V severní Africe si děti vyrábějí vlastní miniaturní zvířátka z hlíny a hrají si s nimi.

Nic ale není jednoznačné. V jedné studii odkazují skeptičtí vědci na starořecký předmět, který vypadá jako jojo. Identické předměty byly nalezeny při archeologických vykopávkách. Ty, které byly nalezeny, jsou však vyrobeny z křehké terakoty a často jsou zdobeny motivy svádění. Místo joja by to tedy mohl být iynx: disk, kterým se točilo ve snaze přilákat štěstí v lásce.

Spory se vedou i o chrastítka. Ačkoli byla nalezena po celém světě - na Sibiři, kde je čtyři tisíce let stará hliněná hračka ve tvaru hlavy medvíděte, v Turecku, kde se černobílá výzdoba podobá dnešním vysoce kontrastním barevným schématům pro kojence, ve starověkém Řecku, kde byla v hrobech obzvláště bohatých kojenců nalezena dokonce bronzová chrastítka - některá z nich byla příliš velká a vyrobená z příliš křehkého materiálu, než aby je mohly přesvědčivě používat malé děti.

„Ale podívejte se na všechny ty rozbité kousky chrastítek, kterým nikdo nevěnoval pozornost. Jsou v domech, na ulicích, na místech, kde byste našli děti,“ říká Kristine Garrowayová, docentka, která se na Hebrew Union College v kalifornském Los Angeles zabývá dětmi ve starověkém Izraeli a Mezopotámii.

V minulosti bylo jediným způsobem, jak vyslovit hypotézu, zda byl předmět vytvořen dítětem, posoudit, jak hrubě a nepřesně byl vyroben, dnes však máme k dispozici vědecky podloženější metody, jako například analýzu otisků prstů.

Dalším způsobem, jak zjistit, zda předmět mohlo vyrobit dítě, je uskutečnit experiment. Třicet let po Van Beekově vlastním pokusu o výrobu bzučáku měla Garrowayová jiný názor: možná si s bzučáky děti nejen hrály, ale také je vyráběly a šlo o proces, který byl jak hrou, tak i způsobem, jak se děti učily důležitým dovednostem souvisejícím s řemeslnou výrobou. Aby svou hypotézu ověřila, najala dvaadvacet dětí, které rozbíjely keramiku a poté se pokusily vyrobit vlastní bzučáky.

Přestože odborníci pokračují v luštění záhady, jak si děti v minulosti hrály, mnoho otázek stále zůstává. Existují hádanky, které možná nikdy nevyřešíme. A netýká se to zdaleka jen dětské archeologie. „Stejně jako si nejsme jisti u dětí, nevíme často ani u dospělých, jak věci používali. Často děláme jen kvalifikované odhady,“ přiznala Garrowayová.