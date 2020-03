KDY: 18. března 17:00

KDE: Kutná Hora, knihovna

ZA KOLIK: zdarma

Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet. Rezervace místa na toto představení je nutná.