KDY: od 12. července

KDE: Zruč nad Sázavou, Spolkový dům

ZA KOLIK: 1850 korun

První turnus se uskuteční od 12. do 16. července a bude se točit kolem tématu Až budu velký/á, stanu se… Druhý se uskuteční od 26. do 30. července a děti se podívají do říše zvířat. Třetí od 23. do 27. srpna se zaměří na sportovní aktivity. Přihlašování je možné do 28. června na koubska@mesto-zruc.cz nebo na telefonním čísle 730 514 040. Jednotná cena každého turnusu je 1850 korun.