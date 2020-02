KDY: 29. února 14:00

KDE: Kutná Hora, pivovar

ZA KOLIK: 95/70 korun

Každý, komu je více jak osmnáct let, má možnost ochutnávky piva. Na konci prohlídky si mohou zájemci koupit dárková balení piv, značkové sklenice a další upomínkové předměty. Prohlídka trvá přibližně hodinu. Dospělý s degustací si zaplatí 95 korun mladší 18 let bez degustace 70 korun, děti do deset let neplatí a samozřejmě neochutnávají.