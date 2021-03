KDY: 1. března, 18:00

KDE: konec-prokrastinace.cz

ZA KOLIK: 290 korun

Diváci se na webináři dozví to nejzajímavější z knihy i další zajímavá a aktuální témata a nové poznatky. Webinář je rozdělen na dvě hlavní části. První se věnuje tématu vize. Jak si najít více smyslu v práci? Jak si sestavit osobní vizi, která nám pomůže zažehnout dlouhodobou vnitřní motivaci? Druhá část webináře řeší téma akce. Jak se naučit posilovat vůli a učit se pozitivní návyky? Celkově se účastníci dozvědí 4 praktické nástroje, které jim umožní dostat veškerou teorii do praxe. Vstupenky v ceně 290 Kč lze zakoupit na webu. Společně s ní přijde do e-mailu odkaz na připojení k přednášce.