Mužský A tým FBC Kutná Hora vstoupí o víkendu do své sedmé divizní sezony v řadě. Již poněkolikáté došlo k přerozdělení soutěže a k novému rozčlenění týmů. Elitní mužský tým se tak ocitl v nové skupině s jinými soupeři. Před áčkem stojí velká neznámá.

Před sezonou došlo ke změně ve složení realizačního týmu. Trenérský tým posílil Luboš Rauer, kteří přišel z pražských Střešovic. Dříve působil i v jihlavském FBŠ nebo mezi havlíčkobrodskými Draky. Luboš bude zastávat funkci hlavního trenéra a asistenta mu bude dělat Adam Rowe. Oba trenéři budou mít na starost i juniorský tým, ale v opačném rozdělení kompetencí.

V přípravě sehrálo áčko několik přípravných zápasů a vrcholem byl domácí kvalitně obsazený turnaj v nové tréninkové hale Klimeška. Na úvod přípravy si áčko poradilo s Pelhřimovem, poté porazilo Jindřichův Hradec. Další dva zápasy pak nevyšly dle představ trenérů a jak s juniory Pardubic, tak i v odvetném duelu s Pelhřimovem áčko prohrálo.

Poslední srpnový víkend patřil již zmiňovanému přípravnému turnaji. Do turnaje nevstoupil A tým dobře a s Náchodem prohrál, poté si však připsal dvě důležité výhry. Díky vítězství nad Prague Tigers a nad Pískem si zahrál zápas o celkové třetí místo na turnaji. V něm značně oslabeno nestačilo na mladý ambiciózní tým pod názvem Butchis. Konečné čtvrté místo znamená vylepšení loňského umístění.

Na úvod sezony získal rauerův tým do svých řad útočnou posilu. Po čtyřech letech oblékne kutnohorský dres Michal Kareš. Forvard superligové Sparty Praha se ve své domovině bude rozehrávat po dlouhodobém zranění. Hostování by mělo trvat do konce října.

První kolo odehraje FBC na domácím hřišti, kdy v neděli 13. září přivítá Hornets Brno (17:00). A první venkovní zápas sehraje o týden později, kdy zamíří na hřiště Orlicka Třebovska. Do play off o Národní ligu postoupí týmy na prvních třech místech, s Divizí se po sezoně rozloučí poslední dva týmy.

Seznam nejbližších domácích utkání ve sportovní hale Klimeška:



Neděle 13. září 17:00 proti Hornets Brno ZŠ Horní

Neděle 27. září 18:00 proti FBC Letohrad Orel Orlice

Neděle 11. října 18:00 proti FBK Atlas Blansko

Neděle 25. října 18:00 proti SK Jihlava



Seznam účastníků Divize - skupiny D:



Hornets Brno ZŠ Horní, FBC Letohrad Orel Orlice, FBC Mohelnice, FBK Atlas Blansko, Florbal Litomyšl, FTC Vysoké Mýto, FbK Orlicko Třebovsko, Hippos Žďár nad Sázavou, SK Jihlava, Snipers Třebíč B a TJ Centropen Dačice.