Kutná Hora - Osm dívek z kutnohorského Fit studia Jitky Brachovcové ukončilo jarní prázdniny kvalifikačním závodem Aerobik Master Classe v Praze. Postup do finále, které se uskuteční v hlavním městě v neděli 31. května, se povedl pěti děvčatům.

Nejvíce se dařilo Anně Žáčkové a Nicole Němečkové. Ve věkové kategorii od osmi do deseti let obsadily první dvě místa.

Výsledky - 8 až 10 let: 1. místo: Anna Žáčková, 2. místo: Nicole Němečková, ve finálové patnáctce ještě: Sandra Barešová a Kristýna Lázňovská, 11 až 13 let: semifinále - Barbora Benešová a Barbora Lázňovská, 14 až 16 let: 4. místo: Iveta Táborská.