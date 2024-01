Konec roku a příchod toho nového svádí k bilancování. Deník oslovil sportovní osobnosti, funkcionáře i amatérské sportovce s otázkou, jak si užili vánoční svátky, který dárek jim udělal největší radost a jak oslavili příchod nového roku.

David Vyhnánek | Foto: archiv D. Vyhnánka

David Vyhnánek (fotbalový brankář Čáslavi): Svátky jsem si užil, odpočinul jsem si. Strávil jsem je v rodinném kruhu. Abych řekl pravdu, tak dárky raději dávám, než dostávám. Takže jsem byl rád, že měla rodina z mých dárků radost. Nový rok jsem přivítal doma s rodinou a přítelkyní.

Štěpán Kacafírek (fotbalista Dobrovice): Vánoce jsme si spokojeně užili v kruhu rodiny. Radost jsem měl ze všech dárků, ale pro člověka je nejvíc, když může dávat druhým potěšení, radost a vidět štěstí v jejich očích. Nový rok jsme oslavili se synem a manželkou v teple domova.

David Linhart (fotbalový trenér Hlízova): Letošní svátky pro mě byly asi nejhorší v životě, protože nám tři dny před štědrým dnem zemřel náš nejlepší přítel, pejsek Marsík, kterého jsme s přítelkyní moc milovali. Svátky proto u nás v moc veselé náladě neproběhly. Největší radost mi asi udělala knížka Ládi Šmicera, kterou jsem přečetl na jeden zátah. Silvestr už trávíme několik let v klidu doma, nemám moc rád petardy a organizované veselí.

Odchody zkušených s nováčkem neotřásly. Červené Janovice na podzim obstály

Jakub Vojta (fotbalista Malešova): Vánoce jsem si užil velice. Vzhledem ke dvěma malým dětem jsou pro nás vánoční svátky opravdu kouzelné a vždy se na tento čas velice těšíme. Každý dárek mi udělal radost, vybrat jeden nejde (smích). U nás doma příchod nového roku nějak speciálně neslavíme. Dali jsme si sklenku vína a jako každý rok šli spát ještě před půlnocí.

Tomáš Dudla (fotbalista Červených Janovic): Vánoce mám rád a svátky jsem si opravdu moc užil. Trošku mě mrzí, že už jsou za námi a na další si budeme muset zase rok počkat. Každý jeden dárek mi udělal velkou radost, těžko vybrat jeden konkrétní. Obrovskou radost mi však udělalo to, že Liverpool vstoupil do nového roku jako vedoucí tým tabulky anglické Premier League. Příchod nového roku jsme oslavili v teple domova a nic jsme nepodcenili - tradiční přípitek jsme zvládli již v dopoledních hodinách posledního dne roku a do nového roku vstoupili po kvalitním dvanáctihodinovém spánku.

Jiří Kadlec (hokejový trenér Kutné Hory): Vánoční svátky jsem si jako tradičně prožil kvůli zranění s jídlem a před televizí. Dopadlo to skvěle - jen jeden a půl kila plus. Vánoční dárek jsem letos dostal s lehkým předstihem, a to, že se máme těšit na vnučku. Oslava nového roku proběhla doma s rodinou.