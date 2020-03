Sokol Kutná Hora – TJ AŠ Mladá Boleslav 63:107 (17:36,31:61,45:82)

V sobotu přijela v plné sestavě o udržení bojující Mladá Boleslav. Ta měla v sestavě hned pět hráčů přes dva metry, a to bylo od začátku zápasu znát. Domácí se sice snažili soupeři vzdorovat, ale již v první čtvrtině si hosté vytvořili téměř dvacetibodový náskok. Soupeř v průběhu utkání pohodlně střídal dvanáct hráčů proti sedmi Kutnohorským, a to se také projevilo na konečném skóre utkání.

Body KH: Jonáček 18, Tejček 12, Prušinovský a Bašta po 9, Málek 8, Koudela 4, Koláčný 3, Aufrecht.

Sokol Kutná Hora – BA LYNX Liberec 67:86 (26:21,39:43,53:72)

V neděli dorazil do kutnohorské haly celek Liberce. Začátek vyšel domácím, kteří se dostali rychle do vedení a vyhráli tak první čtvrtinu o pět bodů. Do poločasu se soupeři podařilo utkání otočit, ale rozdíl byl v poločase pouhé čtyři body. Zlom v utkání přinesla třetí čtvrtina, kdy hosté přitvrdili v obraně až za hranicí pravidel, což ale rozhodčí netrestali. To sebralo domácím zbytky sil, a tak soupeř odskočil na rozdíl dvaceti bodů. V poslední čtvrtině se na rozdílu ve skóre již nic nezměnilo, proto mohl výhru slavit tým Liberce.

Body KH: Bašta 17 (1), Koláčný 15 (3), Tejček 12, Prušinovský 10, Jonáček 8, Málek 4, Koudela 2, Aufrecht.