Hostující hráči dorazili v téměř plné sestavě do Mladé Boleslavi s cílem co nejdříve zápas rozhodnout. Již do poločasu si vybudovali více než dvacetibodový náskok a do rotace se dostali všichni hráči z lavičky včetně veterána Aufrechta. Ve druhém poločase narostl rozdíl ve skóre na více než třicet bodů, ale hosté ke konci zápasu polevili v koncentraci a dovolili tak domácím ztrátu snížit na konečných sedmnáct bodů.

Body: Dvořák 27, Coufal 15, Pacovský 12, Susser 8 - Němeček 21, Merta 19, Novák 12, Nečas 11, Grmolenský 8, Vacek 7, Prušinovský 5, Kosík 4, Somberk 3.TH: 16/8 – 18/11. Fauly: 11 – 18. Trojky: 3 – 11.

Divizní Poříčany mají nového trenéra. Hýbou se i přestupová škatulata

BA LYNX Liberec - Kolínsko-Kutnohorský BK 58:70 (5:20, 26:42, 45:55)

Na tým Kolínsko-Kutnohorský BK čekal dosud neporažený lídr soutěže BA LYNX Liberec. Hosté se chtěli odrazit do začátku utkání od pevné obrany, což se jim více než podařilo. Po pěti odehraných minutách vedli 15:0! Na konci první čtvrtiny svítilo na tabuli skóre 5:20, ale všem bylo jasné, že nic není rozhodnuto. Ve zbytku zápasu se bojovalo o každý míč a do poslední čtvrtiny šli hosté s náskokem deseti bodů. Domácím se na začátku poslední části podařilo několik akcí a snížili na rozdíl pouhých tří bodů. Hosté však ukázali pevnou vůli zápas vyhrát a za posledních pět minut již nedovolili domácím skórovat a naopak přidali tři přesné pokusy za tři body a mohli tak slavit cenné vítězství!

Body: Bím 16, Kořínek 12, Stibor 10, Příhonský 8- Novák 23, Němeček 19, Somberk 10, Vacek 9, Nečas 4, Koláčný 3, Merta 2. TH: 10/8 – 9/7. Fauly: 18 – 11. Trojky: 6 – 11.

V dalších utkáních se hráči Kolínsko-Kutnohorského BK představí na domácí palubovce v hale ve Voršilkách v Kutné Hoře.

Program

Sobota 19. 2. 2022: Kolínsko-Kutnohorský BK - BVK Holice

Neděle 20. 2. 2022: Kolínsko-Kutnohorský BK - BK NAPOS Vysoká n. L.