/FOTOGALERIE/ Čtvrtý ročník Běhu pro zvon připomene 30. výročí svobody. Terénní závod, který každoročně pořádá Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, odstartuje v neděli 20. října. Start i cíl závodu bude pod lípou u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Poběží se trasy v délce 3, 5 a 10 kilometrů.

Nový zvon se rozezněl v neděli po mši, odpoledne odstartoval Běh pro zvon | Foto: Deník / Šmok Jan

Pro děti do 10 let připravili organizátoři také dětský závod od kostela sv. Jakuba k chrámu sv. Barbory a zpět. Novinkou letošního ročníku je možnost zapsat se do kategorie „Speciál pro běžce neběžce" v délce trati 3,5 km.