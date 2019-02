Zruč n. Sázavou – Futsalisté Zručského Benaga do finále nepostoupili. Po pátečním utkání v Brně (3:5) se museli obejít bez tří vykartovaných opor – Rodka, Amraniho a Holečka. Tango Brno toho využilo a v neděli porazilo Benago vysoko 8:2. Za stavu série 2:3 tak postoupilo do finále.

3. semifinále ChFL: FC Benago Zruč - FC Tango Brno 4:5 pp., 5. května 2013. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

FC Benago Zruč n. S. – FC Tango Brno 2:8 (1:2)

Tango zahájilo zápas dobře. Už ve 2. minutě si počkal na balón na zadní tyči Rick a propálil Kudrnu mezi nohy – 0:1. Vyrovnat mohl po akci Altoumiho Brahimi, ale střílel těsně vedle. V 6. minutě inkasovalo Benago podruhé: Domácí hráči se srazili a Seidler pohodlně obešel Kudrnu – 0:2. Další šanci měl až v 16. minutě hostující Belej, jeho průnik však Kudrna vychytal. V závěru první půle přidala Zruč na obrátkách. Lištvánova tečovaná střela nadělala Zrzavému problémy, ten samý hráč měl v 19. minutě největší šanci Benaga avšak jeho dorážku Zrzavý na brankové čáře chytil. Benago se přeci jen branky do přestávky dočkalo: Brahimi svým důrazem vybojoval balón a prostrčil ho do brněnské brány - 1:2.

Benago vstoupilo aktivněji do druhé půle, Drahovského průnik chytil Zrzavý. Tango však odpovědělo gólem, když Jan Havel přihrál skórujícímu Belejovi – 1:3. Ve 25. minutě mohl zvýšit vedení Tanga Kovács, ale zblízka Kudrnu nepřekonal. O dvě minuty později už bylo s Benagem zle. Seidlerova bomba se odrazila od břevna do tyče a do brány – 1:4. Ve 33. minutě mohl při power play Benaga snížit Brahimi, jeho rána však málem přepůlila břevno. O minutu později hlavičkoval do brány Váňa, jenže Veselý místo toho, aby míč dorazil do brány, tak ho vykopl. V zápětí se již Benago dočkalo, když nástřel Altoumiho poslal do brány Váňa – 2:4. Tango ale hned odpovědělo, Belej se trefil pohodlně do prázdné brány – 2:5. Šestou branku Tanga střelil v 37. v té době chytajícímu Drahovskému Rick. Na konci hrálo Benago hodně vabank, což Tango trestalo. Sedmý gól vstřelil po nahrávce Beleje Havel – 2:7. Na závěr skóre ještě zvýšil do prázdné brány po výhozu Zrzavého Brůna – 2:8. Tango po výhře postoupilo do finále.

StatistikyBranky a nahrávky: 20. Brahimi, 34. Váňa (Altoumi) – 2. Rick (Seidler), 6. Seidler, 23. Belej (Havel), 27. Seidler (Havel), 36. Belej (Brůna), 37. Rick (Brůna), 39. Havel (Belej), 40. Brůna (Zrzavý). Rozhodčí: Kaštánek – Henych. ŽK: Lištván – Kovács, Seidler. Diváci: 120. Benago Zruč: Kudrna – Lištván, Brahimi, Drahovský, Váňa – A. Simitči, Veselý, Altoumi. Trenér Beni Simitči. Tango Brno: Zrzavý - Rick, Kovács, Belej, Seidler – Chadzidis, Berky, Brůna, Buršík, Záruba, Havel, Vlček. (Kubíček) Trenér Marian Berky. Konečný stav série: 2:3.

Markéta Vaníčková, Michal Pavlík