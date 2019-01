Zruč n. S. - Klíčový třetí duel čtvrtfinálové série mezi Benagem Zruč nad Sázavou a Slavií Praha viděla ve středu zaplněná Městská sportovní hala ve Zruči nad Sázavou. Slavia mečbol a šanci na postup do finále nevyužila, když Benagu podlehla 5:8. Druhou šanci na ukončení série budou mít sešívaní v sobotu, v domácí hale v pražském Edenu od 16 hodin.

První zápas semifinále play off Chance futsal ligy vyhrála Slavia Praha ve Zruči nad Sázavou 4:3 po prodloužení. | Foto: Deník / Pavlík Michal

Benago do třetího čtvrtfinále vlétlo ve velkém stylu a hned po šestnácti sekundách orazítkoval Marcelo tyč. V čase 1:02 už se orli radovali, když po narážečce s Marcelem otevřel skóre utkání Vnuk. Svěřenci Beniho Simitči byli v úvodu i nadále aktivní a vytěžili ze svého náporu další dva góly. Mezi střelce se zapsali Saul s Pimpolhem. Zkraje deváté minuty Vnuk individuálně prošel přes polovinu hřiště a u pravé tyče Vahalovy branky našel Saula, který usměrnil míč popáté za slávistického brankáře. Slavia se dočkala korekce výsledku v polovině dvanácté minuty, kdy Salák sklepl míč Novotnému, a ten prostřelil Cristiana. Benago si však čtyřbrankový náskok vzalo vzápětí zpět, když na poločasových 5:1 upravil, po zaváhání Směřičky, Vnuk.

Slavia mohla udeřit zkraje druhého poločasu, ale sražená střela Hrdiny skončila jen na tyči. Vzápětí udeřilo Benago, když Saul sebral míč právě Hrdinovi a elegantně přehodil Vahalu – 6:1. Hrdina své zaváhání napravil ve 28. minutě, kdy korigoval na 2:6. Následně byl v pokutovém území faulován Vnuk a Ago Simitči se z penalty zapsal mezi střelce. Poté přišlo hluché období Benaga a Slavia se vrátila třemi góly do zápasu, když se prosadili Míča, Směřička a Wojnar. Pražané se však sami v závěru připravili o naději bojovat alespoň o vyrovnání, když Pimpolho vystihl jejich rozehrávku a střelou do prázdné branky upravil na konečných 8:5.

Trenér Benaga Beni Simitči si oddychl: „Na palubovce bylo takové Benago, jaké jsem si představoval. Ve druhém poločase jsme ze hry stáhli některé hráče, kteří nejsou úplně zdravotně v pořádku, a také Vnuka, který se zranil, tak mohl být rozdíl ve skóre ještě větší. Za stavu sedm-dva šel Míča proti Vnukovi šlapákem a ten má možná zlomenou nějakou zánártní kůstku. Uvidíme, co ukáže další vyšetření. Nicméně jsem to moc nechápal, protože za takové stavu to podle mě nemají hráči zapotřebí, když byl v tu dobu zápas rozhodnutý. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Slavia sice korigovala, ale bylo to ve chvíli, kdy jsme nechodili naplno do soubojů, abychom se nezranili nebo nevykartovali.“

FC Benago Zruč n. S. – SK Slavia Praha 8:5 (5:1)

Branky: 2. Vnuk (Marcelo), 4. Saul, 5. Pimpolho (Belej), 9. Saul (Vnuk), 14. Vnuk, 23. Saul, 29. A. Simitči (pk), 37. Pimpolho – 12. Novotný (Salák), 28. Hrdina, 32. Míča (Směřička), 33. Lištván (Hrdina), 34. Wojnar (Brychta).

Benago Zruč n. S.: Cristiano (Bezstarosti) – A. Simitči, Vnuk, Diego, Pimpolho, Saul, Brahimi, Victor, Hora, Belej, Rodek, Marcelo, Gabčo. Trenér Beni Simitči.