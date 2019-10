Středisko Na Sioně se rozhodlo uspořádat tuto netradiční akci pro zaměstnance firem, kteří si mohou zahrát o putovní pohár a svojí účastí přispět na zmíněný automobil.

Středisko Na Sioně je jedním z devíti středisek Oblastní charity Kutná Hora. Zajišťuje sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra od 2 do 26 let. Službu rané péče poskytuje rodinám dětí se specifickými potřebami do 7 let věku.

Aktuálně se věnuje 125 rodinám po celém Středočeském kraji. Z tohoto důvodu potřebuje středisko navýšit vozový park, aby se sociální pracovníci dostali do rodin dětí a nemuseli zájemce o službu odmítat.

Bližší informace k možnosti účasti na turnaji poskytne Tereza Šedivcová na telefonním čísle 734 787 780 nebo tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz.